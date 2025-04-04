Ankara ve İzmir dahil 32 ile sağanak uyarısı

Ankara ve İzmir dahil 32 ilde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük kesiminde sağanak yağış bekliyor.
Sağanak beklenen iller:
- Edirne
- Kırklareli
- Tekirdağ
- Afyonkarahisar (gök gürültülü sağanak yağış)
- İzmir (gök gürültülü sağanak yağış)
- Denizli (gök gürültülü sağanak yağış)
- Muğla (gök gürültülü sağanak yağış)
- Antalya (gök gürültülü sağanak yağış)
- Adana (gök gürültülü sağanak yağış)
- Hatay (gök gürültülü sağanak yağış)
- Mersin (gök gürültülü sağanak yağış)
- Ankara
- Eskişehir
- Nevşehir
- Konya
- Bolu
- Bartın
- Karabük
- Ordu (gök gürültülü sağanak yağış)
- Gümüşhane (gök gürültülü sağanak yağış)
- Bayburt (gök gürültülü sağanak yağış)
- Amasya
- Trabzon (gök gürültülü sağanak yağış)
- Erzurum
- Malatya (gök gürültülü sağanak yağış)
- Muş
- Bitlis
- Diyarbakır (gök gürültülü sağanak yağış)
- Siirt
- Şanlıurfa (gök gürültülü sağanak yağış)
- Gaziantep (gök gürültülü sağanak yağış)
- Şırnak