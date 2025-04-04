Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara ve İzmir dahil 32 ile sağanak uyarısı

Ankara ve İzmir dahil 32 ilde sağanak bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük kesiminde sağanak yağış bekliyor.


Sağanak beklenen iller:

  • Edirne
  • Kırklareli
  • Tekirdağ
  • Afyonkarahisar (gök gürültülü sağanak yağış)
  • İzmir (gök gürültülü sağanak yağış)
  • Denizli (gök gürültülü sağanak yağış)
  • Muğla (gök gürültülü sağanak yağış)
  • Antalya (gök gürültülü sağanak yağış)
  • Adana (gök gürültülü sağanak yağış)
  • Hatay (gök gürültülü sağanak yağış)
  • Mersin (gök gürültülü sağanak yağış)
  • Ankara
  • Eskişehir
  • Nevşehir
  • Konya
  • Bolu
  • Bartın
  • Karabük
  • Ordu (gök gürültülü sağanak yağış)
  • Gümüşhane (gök gürültülü sağanak yağış)
  • Bayburt (gök gürültülü sağanak yağış)
  • Amasya
  • Trabzon (gök gürültülü sağanak yağış)
  • Erzurum
  • Malatya (gök gürültülü sağanak yağış)
  • Muş
  • Bitlis
  • Diyarbakır (gök gürültülü sağanak yağış)
  • Siirt
  • Şanlıurfa (gök gürültülü sağanak yağış)
  • Gaziantep (gök gürültülü sağanak yağış)
  • Şırnak

İstanbul dahil 31 ile sağanak uyarısı

SON HABERLER