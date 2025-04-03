İstanbul dahil 31 ile sağanak uyarısı

İstanbul dahil 31 ilde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak.
Sağanak beklenen 31 il:
- Edirne
- Kırklareli
- İstanbul
- Kocaeli
- Afyonkarahisar (gök gürültülü sağanak)
- İzmir (gök gürültülü sağanak)
- Denizli (gök gürültülü sağanak)
- Muğla (gök gürültülü sağanak)
- Adana (gök gürültülü sağanak)
- Antalya (gök gürültülü sağanak)
- Hatay (gök gürültülü sağanak)
- Mersin (gök gürültülü sağanak)
- Ankara (gök gürültülü sağanak)
- Eskişehir (gök gürültülü sağanak)
- Konya (gök gürültülü sağanak)
- Nevşehir (gök gürültülü sağanak)
- Bolu
- Karabük
- Sinop
- Zonguldak
- Amasya
- Samsun
- Trabzon (gök gürültülü sağanak)
- Artvin (gök gürültülü sağanak)
- Erzurum (yüksekler kar yağışlı)
- Kars (yüksekler kar yağışlı)
- Malatya
- Diyarbakır
- Gaziantep
- Siirt
- Şanlıurfa