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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul dahil 31 ile sağanak uyarısı

İstanbul dahil 31 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak.


Sağanak beklenen 31 il:

  • Edirne
  • Kırklareli
  • İstanbul
  • Kocaeli
  • Afyonkarahisar (gök gürültülü sağanak)
  • İzmir (gök gürültülü sağanak)
  • Denizli (gök gürültülü sağanak)
  • Muğla (gök gürültülü sağanak)
  • Adana (gök gürültülü sağanak)
  • Antalya (gök gürültülü sağanak)
  • Hatay (gök gürültülü sağanak)
  • Mersin (gök gürültülü sağanak)
  • Ankara (gök gürültülü sağanak)
  • Eskişehir (gök gürültülü sağanak)
  • Konya (gök gürültülü sağanak)
  • Nevşehir (gök gürültülü sağanak)
  • Bolu
  • Karabük
  • Sinop
  • Zonguldak
  • Amasya
  • Samsun
  • Trabzon (gök gürültülü sağanak)
  • Artvin (gök gürültülü sağanak)
  • Erzurum (yüksekler kar yağışlı)
  • Kars (yüksekler kar yağışlı)
  • Malatya
  • Diyarbakır
  • Gaziantep
  • Siirt
  • Şanlıurfa

14 ile sarı kodlu sağanak uyarısı

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