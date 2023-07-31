Ankara Valiliği’nden sıcak hava uyarısı

Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

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Türkiye, çarşambadan itibaren çöl sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı ‘eyyam-ı bahur’un etkisine girecek.

Valiliğin açıklamasında sıcaklıkların, bu hafta ortasından itibaren Ankara genelinde artarak, gelecek hafta başına kadar 4 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklenildiği yazıldı.

Açıklamada, şunlar dendi: “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”