Ankara Tabip Odası’ndan Covid-19 uyarısı: Hastaneler alarm veriyor!

Ankara Tabip Odası, kentte Covid-19 vakalarının arttığını, hastanelerin ‘alarm verdiğini’ bildirdi.
Covid-19’un Omicron varyantı, alt varyantlar üretmeye devam ediyor. Yeni varyantlarından Eris (EG.5.1 subvaryantı) bugüne kadar 50’den fazla ülkede görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül’de Eris’in dokuz kişide görüldüğünü duyursa da bu sayıyı güncellememişti.
Koca son olarak 27 Eylül’de “Kesinlikle Eris varyantına yeni tedbir gerekmiyor” demişti.
Ankara Tabip Odası’nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Ankara’daki hastanelerde İntörnler ve sağlık çalışanları arasında Covid-19 tanısı alanların hızla arttığı yazıldı.
Bazı hastanelerde test pozitiflik oranının yüzde 20’ye yükseldiği belirtilerek “Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nü vatandaşları şeffaf şekilde bilgilendirmeye davet ediyoruz” dendi.
BugünHatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19’le uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Haberi duyuran Türk Tabipleri Birliği (TTB) el yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda ve sağlık kurumlarında maske kullanılması, doğru bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemlerinin sürdürülmesinin önemini hatırlatmıştı.
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