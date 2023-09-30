Ankara Tabip Odası’ndan Covid-19 uyarısı: Hastaneler alarm veriyor!

Ankara Tabip Odası, kentte Covid-19 vakalarının arttığını, hastanelerin ‘alarm verdiğini’ bildirdi.

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Covid-19’un Omicron varyantı, alt varyantlar üretmeye devam ediyor. Yeni varyantlarından Eris (EG.5.1 subvaryantı) bugüne kadar 50’den fazla ülkede görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül’de Eris’in dokuz kişide görüldüğünü duyursa da bu sayıyı güncellememişti.

Koca son olarak 27 Eylül’de “Kesinlikle Eris varyantına yeni tedbir gerekmiyor” demişti.

Ankara Tabip Odası’nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Ankara’daki hastanelerde İntörnler ve sağlık çalışanları arasında Covid-19 tanısı alanların hızla arttığı yazıldı.

Bazı hastanelerde test pozitiflik oranının yüzde 20’ye yükseldiği belirtilerek “Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nü vatandaşları şeffaf şekilde bilgilendirmeye davet ediyoruz” dendi.

Ankara'da hastaneler alarm veriyor!

İntörnler ve sağlık çalışanları arasında Covid tanısı alanlar hızla artıyor.

Bazı hastanelerde test pozitiflik oranı %20'ye yükselmiş durumda Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nü vatandaşları şeffaf şekilde bilgilendirmeye davet ediyoruz. Çok okunan Bu gidişle kadın-erkek eşitliğine ulaşmaya daha 131 yıl var — Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) September 30, 2023

BugünHatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19’le uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Haberi duyuran Türk Tabipleri Birliği (TTB) el yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda ve sağlık kurumlarında maske kullanılması, doğru bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemlerinin sürdürülmesinin önemini hatırlatmıştı.