Ankara Mamak’ta bir binada doğalgaz patlaması: Bir ölü

Yaklaşan yerel seçimlerde gözlerin çevrildiği kentlerin başında gelen Ankara’da AKP kulislerinde ‘kuvvetli’ görülen yeni bir ‘olası aday’ ortaya çıktı. Kulislerde, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in son dönemlerde yapılan bazı anketlerde önde çıkmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dikkatini çektiği konuşuluyor. Öte yandan İstanbul için Fahrettin Koca ve Tevfik Göksu’nun adı öne çıkmaya devam ediyor.