Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara Mamak’ta bir binada doğalgaz patlaması: Bir ölü

Ankara’nın Mamak ilçesinde altı katlı apartmanın girişinde doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktı, bir kişi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak’taki bir apartmandan sabah 07:10 sularında patlama sesi duyuldu.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Patlama sırasında evde bulunan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Bahçelievler’de bir binada patlama: İki can kaybı

SON HABERLER

Erdoğan’a Ankara anketi: Osman Gökçek’in adına şaşırmamış 

Yaklaşan yerel seçimlerde gözlerin çevrildiği kentlerin başında gelen Ankara’da AKP kulislerinde ‘kuvvetli’ görülen yeni bir ‘olası aday’ ortaya çıktı. Kulislerde, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in son dönemlerde yapılan bazı anketlerde önde çıkmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dikkatini çektiği konuşuluyor. Öte yandan İstanbul için Fahrettin Koca ve Tevfik Göksu’nun adı öne çıkmaya devam ediyor. 