Ankara gar katliamının kurbanları unutulmadı

Köktendinci terör örgütü IŞİD’in Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’teki canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenler katliamın sekizinci yılında anıldı.

Fotoğraf: AA

10 Ekim’de ‘Barış ve Demokrasi Mitingi’ için toplanılan Ankara Garı’nın önündeki saldırıda 102 kişi hayatını kaybetmiş, 400’den fazla yurttaş yaralanmıştı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve siyasi parti üyeleri, saldırının sekizinci yılında Ankara Garı önünde bir araya geldi.

Güvenlik noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra alana alınan yurttaşlar, patlamada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda durdu.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açılan etkinlikte 10 Ekim Derneği yöneticilerinden İshak Kocabıyık, şöyle konuştu:

“10 Ekim Gar Katliamı bitmedi. 10 Ekim Gar Katliamı yargılama süreciyle devam ediyor. Anıt projelerimize izin vermemekle devam ediyor. Her yıl dönümü anmasında bize çıkarılan zorluk ve engellerle devam ediyor. Bizi zulümle, baskıyla hatta ölümle korkutmak, terbiye etmek isteyenler bilsinler ki bizim yaşadığımız hayat Soma’da katledilen madenci kardeşlerimizden bize kalan ömürdür.

Madımak’ta yakılan Koray Kaya’dan kalan ömürdür. Bu meydanda katledilen 104 kardeşimizden kalan ömürdür. Katledilen kardeşlerimiz, anne babalarımız, çocuklarımız, yoldaşlarımız, kalan ömürlerini bize borç olarak bıraktılar. Bu borç adalet, barış, eşitlik ve kardeşlik mücadelemizde ödenebilecek bir borçtur. Biz bu borcu ödemekte kararlıyız. Bu meydan ‘Barış Meydanı’ oluncaya, bu meydana bir katliamı hatırlatacak anıt yapılana kadar, adalet gerçek anlamda tesis edilene kadar buradayız.

Katılımcılar, açıklamaların ardından hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu anıta kırmızı karanfil bıraktı.

Anma programına bazı CHP ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri ile EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da katıldı.