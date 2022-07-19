Ankara gar katliamı davası: Mahkemenin sorularına sinirlenen tanık, ‘tanıdığı siyasetçilere konuyu ileteceğini’ söyledi

Radikal İslamcı IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda 2015’teki canlı bomba saldırılarına ilişkin davada IŞİD’den dosyası olduğu için tanık olarak dinlenen Gökhan Karademir, mahkemenin sorularına sinirlenerek heyet hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve ‘tanıdığı siyasetçilere konuyu ileteceğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

10 Ekim 2015’te ‘Barış ve Demokrasi Mitingi’ için toplanılan Ankara Garı’nın önünde, IŞİD’in düzenlediği saldırı sonucu 102 kişi hayatını kaybetmiş, 400’den fazla yurttaş yaralanmıştı.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16’ncısı görülen duruşmada, Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Anayasal düzeni yıkmak, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri bulundurma’ suçlarından tutuklu olarak yargılanan ‘IŞİD’in eski Türkiye Emiri’ olarak anılan Kasım Güler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistem (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

ANKA’dan Gürkan Demirtaş’ın aktardığına göre Güler, ifadesinde şunları söyledi:

“İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Savaş Yıldız, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammed Zana Alkan, Mustafa Delibaşlar, Nusret Yılmaz, Kasım Dere, Yakup Selağzı ve Erman Ekici yakın akrabam olan yoktur. Bu isimler içerisinden İlhami Balı’yı tanıyorum. Adana Cezaevi’nde beraber kaldım. Ahmet Güneş’i Türkiye’den tanıyorum. 2014’ün on birinci ayında DAEŞ’e (IŞİD) katıldım. 2015’in altıncı ayında bacağımdan yaralandım. Hastanede yattım. Hastanede üç ay kaldım. Kırmızı kodla arandığımı öğrenince orada kaldım. Daha sonra MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) beni operasyonla aldı. MİT’in elinde 80 gün kaldım.”

Kasım Güler, SEGBİS bağlantısında problem olduğu için duruşmada daha fazla dinlenemedi. Bunun üzerine mahkeme, Güler’in bir sonraki duruşmada hazır bulundurulması kararını verdi.

Genç Ensar Derneği’nde ders veren şahıs

Duruşmada tanık Gökhan Karademir de dinlenildi. Mahkeme Başkanı, Karademir’e dosya sanıklarının isimlerini saydı ve tanıdığı, akrabası olup olmadığını sordu. Karademir, ifadesinde şunları dedi:

“Ahmet Güneş, Cebrail Kaya’yı tanırım. Erman’la sadece beraber cezaevinde yatmıştık. Ben olayın yaşandığı dönemde cezaevindeydim. 2011- 2019 arasında yattım. Bu olay, bu seneler arasında oldu. Haberlerde gördüğüm kadarıyla biliyorum. Ben Suriye’ye sadece yardım amaçlı gittim. Suriye’ye 2011 yılında gittim altı ay kaldım. Kafama yatmadı döndüm. Cezaevine geçmişte yaşadığım adli olaydan girdim. Savaş Yıldız’ı televizyonda gördüm.

Ahmet Güneş’i tanırım. Bu şahıs bize Genç Ensar Derneği’nde ders verdi. Orada da bu şeri eğitim veriyordu. Tevhid, fıkıh dersi veriyordu. Cebrail Kaya da bize ders verirdi. Mustafa Delibaşlar’ı Gaziantep’te Mihrap Derneği’nin başkanı olarak biliyorum. Nusret Yılmaz da bize Genç Ensar Derneği’nde ders verirdi. Erman Ekici ile sadece cezaevinde karşılaştım, Suriye’de karşılaşmadım. Tanıdığım şahısların şu an nerede olduklarına dair bir bilgim yok. Sadece Ahmet Güneş’in vefat ettiğini duydum. İlyas Kaya da Suriye’de bize ders veriyordu.”

Gökhan Karademir, ifadesinin ardından kendisinin mahkeme tarafından hedef gösterildiğini öne sürdü ve mahkemeyi; suç duyurusunda bulunmak ve ‘gerekli siyasi yerlere söylemekle’ tehdit etti.

‘Geçişlerde herhangi bir sıkıntı olmadı‘

Karademir, avukatların kendisine sorduğu sorular üzerine şunları söyledi:

“İlyas, Yunus, Nusret bu üçü Genç Ensar Derneği’nde ders veriyordu. Hazır olanları da gönderiyordu. Bu üçüyle Aliye diye bir kasabada kaldık. Burada sadece Antepliler vardı. Yunus, Nusret ve Ahmet sorumluydu. İlhami Balı’yla iletişimim yoktu. Geçişlerde herhangi bir sıkıntı olmadı. Yunus Durmaz ile birlikte Rakka’da kaldım.”

Tanık ifadelerinin ardından müşteki avukatları dinlendi. Müşteki ve katılan avukatları, kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerini dile getirdi.

Avukat Senem Doğanoğlu, gizli tanık ‘Piramit’in ifadelerindeki olayların araştırılabilmesi için Gaziantep 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2017/435 sayılı dosyanın mahkemeye getirtilmesini talep etti.

Avukat Gülşen Kaya, “Emniyet’in ilgili birimlerine yazı yazılarak firari sanıklar hakkında son bilgilerin edinilmesini talep ediyoruz” dedi.

Avukat Gamze Gökoğlu, basında yer alan IŞİD’in liderinin İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı’na yazı yazılarak bilgi istenilmesini talep etti.

Avukat İlke Işık, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın dava konusu olaya ilişkin bildiklerini anlatması için mahkeme huzurunda dinlenilmesini talep etti.

Avukat Işık’ın beyanının ardından konuşan katılan Mustafa Çeker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da huzurda dinlenilmesini istedi.

Saat 13.00’da avukat beyanlarının ardından duruşmaya ara verildi. 14.30’da tekrar başlayan duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar haklarındaki yakalama kararlarının devamına, Kasım Güler’in gelecek duruşmada huzurda dinlenmesine, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Özdağ’ın dinlenmesi talebini reddetti. Duruşma, 6 Ekim’e ertelendi.