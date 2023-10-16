Ankara Film Festivali’nin jürisi açıklandı

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 2-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 34’üncü Ankara Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nın jürisi belli oldu.

Fotoğraf: (soldan sağa) Mustafa Preşeva, Selin Yeninci, Derviş Zaim, Murat Kılıç, Mine Söğüt

Jüri başkanlığını yönetmen Derviş Zaim’in üstlendiği yarışmanın diğer jüri üyeleri yazar Mine Söğüt, kurgucu Mustafa Preşeva, oyuncular Murat Kılıç ve Selin Yeninci’den oluştu.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ise Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alan bir filme SİYAD En İyi Film Ödülü verecek. Bu yıl SİYAD jürisi Ali Ercivan, Fatih Özgüven ve Yeşim Tabak’tan oluşuyor.

Yönetmen Sevinç Baloğlu, yönetmen Aslı Akdağ ve görüntü yönetmeni Mustafa Ünlü’den oluşan jüri Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alan yapımları; yönetmen ve senarist Hakan Ünal, oyuncular İlker Savaşkurt ve Mehmet Ali Nuroğlu ise Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yarışacak filmleri değerlendirecek.

İlk ya da ikinci filmini çekecek olan yönetmenlerin ulusal uzun kurmaca projeleriyle yarıştığı Proje Geliştirme Desteği jürisinde Yönetmen Mehmet Bahadır Er, Yönetmen Ali Bayraktar ve yapımcı Vildan Erşen yer alıyor.

Toplam ödül 225 bin lira

Ulusal yarışmada toplam 225 bin liralık ödülün verileceği festivalde; En İyi Uzun Film 100 bin lira, En İyi İlk Film 40 bin lira, En İyi Belgesel Film 30 bin lira, En İyi Kısa Film 15 bin lira, seçilen En iyi Proje 40 bin lira

destek kazanacak. Festivalde bu sene ayrıca en iyi film ödülü kazanan filmin yönetmenine bir sonraki filmi için; ilk defa yapımcı Cemal Okan tarafından ‘Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü’ verilecek.