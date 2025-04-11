Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yağış ve fırtına beklenen Ankara dahil 25 ile sarı kodlu uyarı verdi.

Fotoğraf: Canva

Sarı kod uyarısı verilen iller:

Ankara

Amasya

Bolu

Çankırı

Eskişehir

Kastamonu

Kayseri

Kırşehir

Konya

Nevşehir

Niğde

Ordu

Sakarya

Samsun

Sinop

Sivas

Tokat

Yozgat

Zonguldak

Aksaray

Karaman

Kırıkkale

Bartın

Karabük

Düzce

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.