Angelina Jolie, insanlık dramı yaşanan Yemen’de

Aktris Angelina Jolie, çatışmaların insani felakete yol açtığı Yemen’de bir sığınmacı kampını ziyaret etti.

Görsel: Diken

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Jolie, dün ülkeye vardıktan sonra bugün Lahic kentindeki kampa gidip Yemenli kadınlarla sohbet etti.

Jolie daha sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Ukrayna’daki vahşete tanık olmaya, çatışmaya son verilmesi ve insani yardımların ulaşması çağrısında bulunmaya devam ederken, barışa umutsuzca ihtiyaç duyan bu insanlara destek için Yemen’deyim.”

Yemen’deki insanlık dramı

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen’de Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyse Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yedi senedir süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi öldü. Yemen şu an dünyanın en fakir ülkelerinden biri ve iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikten dolayı salgın hastalıklar da yaygın durumda.