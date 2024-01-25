Anelka Türkiye’ye döndü

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransız yıldız Nicolas Anelka, Ümraniyespor’un CEO’su oldu.

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Fenerbahçe’nin 2004’te transfer ettiği Anelka, bir buçuk yıl sarı-lacivertli formayı giymişti.

2016’da futbolu bırakan Anelka 18 yıl aradan sonra Türkiye’ye dönerek Trendyol 1’nci Lig ekiplerinden Ümraniyespor’un yeni CEO’su oldu.

Resmi açıklama

Ümraniyespor X hesabından şöyle dedi: “Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”