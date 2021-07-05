Anadolu sincabının ‘kayısı’ keyfi

Türkiye’nin yaban hayatı açısından en önemli yerleri arasındaki Tunceli’de, kayısı yerken ‘kameraya yakalanan’ Anadolu sincabının görüntüleri insanın gününe neşe katacak nitelikte.

Kemirgenler takımının sincapgiller ailesine ait 38 türle temsil edilen ve toprak altında yaşayan Anadolu sincabı (gelengi), Pülümür Vadisi’nde doğaya bırakılan kayısıyı yerken görüntülendi.

Doğaseverler tarafından bırakılan kayısıyı kısa bir süre inceledikten sonra afiyetle yiyen sincabın o anları fotoğraf tutukunları için birbirinden güzel enstantaneler oluşturdu. Hem sincap mutluydu hem de onu izleyenler!

Sevimli hayvanı kayısı yerken görüntüleyen Ayhan Özdemir, Pülümür Vadisi’nde sık sık yaban hayvanlarıyla karşılaştıklarını belirterekşöyle devam etti: “Doğa tutkunu ve fotoğrafçı arkadaşlarla sürekli Pülümür Vadisi’ne geliriz. Bu vadi birçok yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Anadolu sincabını gördük ve kendisine doğru kayısı attık. Bir baktık ki sincap gelip kayısıyı keyifle yemeğe başladı ve bende o anları görüntüye aldım.”