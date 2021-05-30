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Yaramazlara biraz batar!

Anadolu Efes Avrupa şampiyonu

Euroleague finalinde Barcelona’yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Fotoğraf: AA

Şampiyonluk maçında İspanya temsilcisi Barcelona’yı yenerek adını zirveye yazdıran Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci zaferini yaşadı.

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Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türkiye basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996’da Avrupa Radivoj Koraç Kupası’nı kazanmıştı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe’nin ardından Euroleague’de şampiyonluğa ulaşan Türkiye’den ikinci takım oldu. Sarı-lacivertli takım, 2017’de kupayı müzesine götürmüştü.

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