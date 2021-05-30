Anadolu Efes Avrupa şampiyonu

İstanbul, bu yıldan itibaren yeni bir çağdaş sanat fuarına ev sahipliği yapmaya başlıyor; ArtContact İstanbul. Her yıl Mayıs ayı sonunda düzenlenecek fuar, kamusal alanda sanatı ve eserleri yaygınlaştırmayı, gençlerin önünü açmayı ve uluslararası işbirliklerini hedefliyor…