Anadolu Ajansı: Afrin’de canlı bomba eylemi hazırlığındaki iki PKK’lı yakalandı

Anadolu Ajansı (AA), Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki Afrin’de ‘canlı bomba eylemi hazırlığındaki PKK/KCK-PYD/YPG’linin yakalandığını yazan bir haber geçti.

Fotoğraf: AA

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini iddia edip ABD’yi suçlamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında da zanlının ‘PKK tarafından özel yetiştirilmiş bir istihbarat elemanı’ olduğu belirtilmişti. PKK’ysa saldırıyla ilgisinin olmadığını açıklamıştı.

Bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ammar Jarkas’ın İstanbul’da 2020’de bir araba kiralama şirketi kurduğu ortaya çıkmıştı.

AA’nın haberinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce yürütülen istihbari çalışmalarla ‘PKK’nın Suriye’de yapmayı planladığı eylem engellendiği’ yazıldı.

Haberde emniyet ekiplerinin 18 Mayıs 2022’de Afrin Eşrefiye Mahallesi’ndeki bir restoranda canlı bomba eylemi hazırlığında bulunan M.E.S. ve K.H. isimli Suriye uyruklu iki kadının yakalanmasının ardından süren takip sonunda ‘yarım kalan eylemi tamamlamak üzere örgüt tarafından eğitim verilerek Afrin bölgesine gönderilen’ L.T. ve A.Ş. isimli Suriye uyruklu iki erkek örgüt mensubunun daha gözaltına alındığı kaydedildi.

AA’nın aktardığına göre söz konusu iki kişinin işlemleri devam ediyor.