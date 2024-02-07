Ana muhalefetin boykot ettiği seçimde Aliyev yeniden cumhurbaşkanı

Azerbaycan’da ana muhalefetin boykot ettiği cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan ilk sonuçlara göre İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı.

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Azerbaycanlılar, yedi yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

20 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan Aliyev, Azerbaycan ordusunun Karabağ bölgesini otuz yıldır kontrol eden Ermeni güçlerinden geri almasından sonra erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin en büyük iki muhalefet partisi Azerbaycan Halk Cephesi Partisi ve Musavat Partisi, sürpriz seçimi boykot kararı almıştı.

AA’nın haberine göre seçimde 4 milyon 971 bin seçmenin oy kullandığı ve katılım oranının yüzde 76,73 olduğu belirtildi.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aliyev’i kazandığı başarıdan dolayı kutladı.

