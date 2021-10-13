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Yaramazlara biraz batar!

Amy Winehouse’un eşyaları açık artırmada: Açılış fiyatı 50 dolar olan parçalar var

Son konserinde giydiği elbise de dahil Britanyalı müzisyen Amy Winehouse’a ait 800’e yakın eşya açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

Fotoğraf: Wikipedia/Reuters

Winehouse 2011 temmuz ayında 27 yaşındayken alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Son konserini ölümünden bir ay önce Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da vermişti.


Açık artırmayı düzenleyen Julien’s müzayede evinin direktörü Martin Nolan, Winehouse’un ebeveynleri için zor bir karar olduğunu ancak onlar için eşyalarından vazgeçmenin zamanının geldiğini söyledi.

Grammy ödüllü müzisyenin sıklıkla kullandığı yeşil siyah elbisesi ile kalp şeklindeki Moschino çantası satışa çıkacak eşyaları arasında. Her birinin 15-20 bin dolar (135-160 bin lira) arasında alıca bulması bekleniyor.

Ailenin bütün hayranlarının bir şey almak şansına sahip olmasını istediğin anlatan Nolan, kemer, parfüm, babet, gitar gibi eşyaların açılış fiyatının 50-100 dolar (450-900 lira) gibi düşük miktarlarda olacağını belirtti.

Satştan elde edilen gelirin bir kısmı çocuk ve gençler yararına çalışan Amy Winehouse Vakfı’na bağışlanacak.

6-7 Kasım’da düzenlenecek açık artırmaya online katılım da mümkün.

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