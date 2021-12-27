Amber Heard yeni köpeğine Avustralya başbakan yardımcısının adını verdi

ABD’li oyuncu Amber Heard, yeni köpeğine, iki köpeği nedeniyle kamuoyu önünde ‘atıştığı’ Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce’un adını verdi.

Heard, 2015 yılında, o zaman evli olduğu ABD’li oyuncu Johnny Depp’in ‘Karayip Korsanları’nın çekimi sırasında bulunduğu Avustraya’nın Queensland eyaletine gitmişti. Özel uçakla gittiği Avustralya’daki yetkililere ‘Boo’ ve ‘Pistol’ adlı köpeklerinin yanında olduğunu bildirmemişti. Sıkı karantina kurallarının uygulandığı ülkedeki yetkililer, iki köpeğin birkaç gün içinde ABD’ye yollanmadıkları takdirde uyutulacağını söylemişti.

2016’da, sınır polisine doğru bilgi ve belge sunmamaktan suçlu bulunan Heard, Depp’le bir video çekmiş özür dilemişti. Çift, ayrıca, ülkeyi ziyaret edenlerden karantina kurallarına uymalarını istemişti.

Depp, Heard ve dönemin tarım bakanı Joyce arasında ağız dalaşı yaşanmıştı. Joyce da köpekler ABD’ye dönmediği takdirde uyutulacaklarını söylemiş Depp, onu, ‘terli, büyük mideli bir Avustralyalı’ olarak nitelendirmiş, Heard de destek vermişti.

Dün, Twitter’dan paylaşım yapan Heard, “Ailemizin yeni üyesini tanıyın. Barnaby Joyce” yazarak yeni köpeğinin adını takipçileriyle paylaştı.

Konuyla ilgili görüşünü soran Australian gazetesine, durumdan rahatsız olmadığını, hayvanlarla sorunu olmadığını söyleyen Joyce, “Benim onları uzun zaman önce unutmama rağmen hala kendisinin aklında olmamı başarı olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.