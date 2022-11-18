Amazon’da işten çıkarmalar seneye de devam edecek

ABD merkezli e-ticaret sitesi Amazon, işten çıkarmalara 2023’te de devam edecek.

Amazon. Fotoğraf: Reuters

Geçen günlerde, küresel ekonomide belirsizliğin artmasıyla Amazon’un küresel iş gücünün yüzde 3’üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarılmıştı.

Amazon, çarşamba bazı çalışanlarını işten çıkardığını duyurmuştu.

Reuters’ın aktardığına göre, Amazon dün, daha fazla işten çıkarmanın olacağını kaydederken bunun 2023’ün ilk aylarına sarkabileceği belirtildi.

Eğer 10 bin kişi işten çıkarılırsa bu, ABD’li şirketin 1994’teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarması olacak.

Öte yandan, 9 Kasım’da Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın 44 milyar dolara satın alması sonrası sosyal medya şirketi Twitter’da işten çıkarmalar başlamış ve şirket çalışanlarının yüzde 50’sinin işine son verildiği bildirilmişti.