Amazon Prime Türkiye’nin ekim ayı takvimi açıklandı: Dört yeni içerik var

Amazon Prime Türkiye kütüphanesinde bu ay dört yeni içerik izleyiciyle buluşuyor.

Fotoğraf: Amazon Prime

Türkiye’de Amazon Prime Video üyeliği aylık 7,90 TL.

Amazon Prime, bu yıl 200 milyon aboneyi geçtiğini duyurmuştu. Bu rakam Amazon Prime’ı Netflix’in hemen ardından dünyanın en çok aboneye sahip ikinci video akış servisi yapmıştı.

Amazon Prime Video’da ekim ayında Türkiye için dört yeni içerik var.

İçeriklerden ilki Türkçe altyazı seçeneğiyle popüler Amazon Originals yapımı ‘Welcome to the Blumhouse‘un yeni sezonu.

Dünyaca ünlü müzisyen Justin Bieber’ın konser ve kişisel dünyasına içeren görüntülerinin yer aldığı ‘Justin Bieber: Our World‘ yapımı ve futbol ikonunu Diego Maradona’nın hayat hikâyesine odaklanan biyografik dizi ‘Maradona: Blessed Dream‘ bu ayın diğer yeni içerikleri.

Ayrıca Lois Duncan’ın 1973 tarihli romanından uyarlanan gerilim dizisi ‘I Know What You Did Last Summer‘ da bu ay Türkiye’de kütüphanedeki yerini alacak.