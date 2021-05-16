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Yaramazlara biraz batar!

Amatör paraşütçü, Gürle Dağı’ndan atladıktan sonra gözden kayboldu; arama çalışması başlatıldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Gürle Dağı’ndan yamaç paraşütüyle atlayış yaptıktan bir süre sonra gözden kaybolan paraşütçü için arama çalışması başlatıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın atkardığına göre ilçede kuruyemiş işletmesi bulunan amatör yamaç paraşütü sporcusu Muammer Yolcu (37) bugün öğleden sonra ailesi ve arkadaşlarıyla çıktığı Gürle Dağı’ndan atladı. Yolcu, hava koşulları nedeniyle bir süre sonra gözden kayboldu.

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Ailesi ve arkadaşlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yolcu’yu bulmak için, Gürle Dağı çevresindeki kırsal Gölyaka, Akharem ve Gürle mahallelerinde arama çalışması başlattı.

Çalışmalar, yağışlı havada devam ediyor.

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