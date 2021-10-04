Diken

Yaramazlara biraz batar!

Alzheimer hastası eşi için 81 yaşında dağa tırmanıyor

81 yaşındaki Nick Gardner deniz seviyesinden 1000 metre yüksekte, İskoçya’daki Buachaille Etive Mor dağının rüzgarlı zirvesinde durup aşağıda bulutların arasından görünen göllere, vadilere bakıyor.

Her seferinde çok heyecanlanıyorum, kendimi küçük bir çocuk gibi hissediyorum.”


Fotoğraf: Facebook

Bazı yaşıtları bastonla dahi yürümekte zorluk çekerken Gardner dağlara tırmanıyor.

50 yaşındayken eşi Janet’la birlikte İngiltere’den İskoçya’nın ücra bir köşesine taşınan Gardner için dağ tırmanışı artık bir çocukluk hayalinden daha fazlası.

Emekli öğretmen Janet’a osteoporoz (kemik erimesi) hastalığının yanısıra 2018’de Alzheimer teşhisi konmasından iki yıl sonra durumu o kadar kötüleşti ki 24 saat bakıma muhtaç hale geldi.

Karısının durumu karşısında perişan olan Gardner’ın başa çıkabilmek için bir meydan okumaya ihtiyacı vardı: “Başa çıkmam zorlaşınca, hastanede bakıma ihtiyacı olduğunda… Ne yapacağımı bilemedim. 30 yıldır, 7/24 birbirimizin varlığına o kadar alıştık ki… Ve birdenbire o gitti. Tırmanya başlamak yeniden odaklanmama yardımcı oldu. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı aksi halde akıl sağlığım bozulurdu. Buna eminim.

Gardner’ın hedefi yarı yaşındakileri bile zorlayacak cinsten: 1200 günde İskoçya’nın 282 ‘munro‘suna yani 3 bin fitten (914 metre) yüksek bütün dağlarına tırmanmak. Şimdiye kadar 87 zirveyi tamamladı.

Tırmanışları esnasında eşi Janet için Alzheimer ve kemik erimesiyle ilgili vakıflara bağışlanmak üzere para topluyor.

Bir yandan da bu yolucluğunu Facebook ve Instagram’dan belgelemek, daha fazla insana duyurmak için sosyal medya kullanmayı öğreniyor. Bağış sayfasındaki 40 bin sterlinlik (480 bin lira) hedefinin 30 binden fazlasını şimdiden tamamladı.

SON HABERLER

AKP, sisteme ‘rötuş’ için valilere yetki devri düşünüyor

AKP kaynakları, ‘başkanlık sisteminin özünü bozmayacak’ bazı değişikliklere gidilebileceğinin sinyalini verirken, muhalefetin ‘parlementer sisteme dönüş’ çağrılarının gerçekçi olmadığını savunuyor. Buna göre cumhurbaşkanı tarafından ataması yapılan valilik ve il müdürlüğü gibi makamlara yetki devri masada.

Kuruyan Avlan Gölü’nde hayvanlar otluyor

Antalya’nın Elmalı ilçesindeki 850 hektarlık Avlan Gölü neredeyse tamamen kurudu. Son yılların en düşük su seviyesinin görüldüğü göle kuraklık nedeniyle gelmeyen göçmen kuşların yerini küçükbaş hayvanlar aldı. Çorak araziye dönen göl tabanında hayvanlar otlarken göl çevresinde yapılan sondajlarda suyun çıktığı alan 130 metreye kadar ulaştı.

50 yılda omurgalı popülasyonu yüzde 68 azaldı

Yaban hayvanlarının popülasyonları hızla azalırken, tehlike altındaki türlerin sayısı arttı. Yetkililer, bu gidişata “Dur” diyebilmek için türlerin ve onların doğal yaşam ortamlarının tehditlere karşı en iyi şekilde korunması gerektiğini söylüyor.

Anket: Acil servis hekimlerinin yüzde 1’i kendini güvende hissediyor

İzmir Tabip Odası’nın yaptığı anket çalışmasının ön sonuçlarına göre, acil serviste çalışan hekimlerin sadece yüzde 1’i, görev sırasında kendini güvende hissediyor. Yüzde 90’ından fazlasının şiddete maruz kaldığını belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Bu anket sonuçları, acil serviste çalışan hekimlerin çığlığını yansıtıyor” dedi.

Soçi’de hazan mevsimi

Türkiye’nin yumuşak karnı İdlib, Rusya’nın giderek baskısını artırdığı, Ankara’nın canını yakmak istediğinde de bunun kolaylıkla yapabildiği cerahatli bir yara olmaya devam ediyor.