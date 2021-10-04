Alzheimer hastası eşi için 81 yaşında dağa tırmanıyor

81 yaşındaki Nick Gardner deniz seviyesinden 1000 metre yüksekte, İskoçya’daki Buachaille Etive Mor dağının rüzgarlı zirvesinde durup aşağıda bulutların arasından görünen göllere, vadilere bakıyor.

“Her seferinde çok heyecanlanıyorum, kendimi küçük bir çocuk gibi hissediyorum.”

Fotoğraf: Facebook

Bazı yaşıtları bastonla dahi yürümekte zorluk çekerken Gardner dağlara tırmanıyor.

50 yaşındayken eşi Janet’la birlikte İngiltere’den İskoçya’nın ücra bir köşesine taşınan Gardner için dağ tırmanışı artık bir çocukluk hayalinden daha fazlası.

Emekli öğretmen Janet’a osteoporoz (kemik erimesi) hastalığının yanısıra 2018’de Alzheimer teşhisi konmasından iki yıl sonra durumu o kadar kötüleşti ki 24 saat bakıma muhtaç hale geldi.

Karısının durumu karşısında perişan olan Gardner’ın başa çıkabilmek için bir meydan okumaya ihtiyacı vardı: “Başa çıkmam zorlaşınca, hastanede bakıma ihtiyacı olduğunda… Ne yapacağımı bilemedim. 30 yıldır, 7/24 birbirimizin varlığına o kadar alıştık ki… Ve birdenbire o gitti. Tırmanya başlamak yeniden odaklanmama yardımcı oldu. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı aksi halde akıl sağlığım bozulurdu. Buna eminim.“

Gardner’ın hedefi yarı yaşındakileri bile zorlayacak cinsten: 1200 günde İskoçya’nın 282 ‘munro‘suna yani 3 bin fitten (914 metre) yüksek bütün dağlarına tırmanmak. Şimdiye kadar 87 zirveyi tamamladı.

Tırmanışları esnasında eşi Janet için Alzheimer ve kemik erimesiyle ilgili vakıflara bağışlanmak üzere para topluyor.

Bir yandan da bu yolucluğunu Facebook ve Instagram’dan belgelemek, daha fazla insana duyurmak için sosyal medya kullanmayı öğreniyor. Bağış sayfasındaki 40 bin sterlinlik (480 bin lira) hedefinin 30 binden fazlasını şimdiden tamamladı.