Altında son iki ayın en büyük haftalık artışı

Ons Altın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaştırma sürecini beklenenden önce tersine çevirebileceği mesajları sonrası son iki ayın en büyük haftalık yükselişini kaydetti.

Haftaya 1983 dolardan başlayan ons altın, saat 16:20 itibariyle 2019 dolar seviyesinde.

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Fed, iki gün önce politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırdı. Açıklama metninde sıkılaşma döngüsüne ara verildiği mesajı vardı. Uzun süredir karar metinlerinde yer alan faiz artışıyla ilgili ifadeler de metinden çıkarıldı.

Diğer yandan piyasalar, ABD’nin bölgesel bankalarında derinleşen krize odaklanmış durumda. Bankalarda sıkılaşan kredi koşulları, borç limiti açmazına girilmesine neden olmuştu. Hükümetin, Kongre’nin halihazırda onayladığı ödemelere devam edebilmesi için borç para alması gerekiyor. Borç limiti, ABD hükümetinin ‘faturalarını’ ödemek için alabileceği borcu sınırlandırıyor.

ABD’de federal hükümet şubatta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış ve Hazine Bakanlığı ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için olağanüstü tedbirler uygulamaya başlamıştı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da geçen günlerde borç limitine yönelik alınan önlemlerin 1 Haziran’a kadar tükenebileceği ve ülkenin bu tarihten sonra nakit sıkıntısı çekebileceği uyarısında bulunmuştu.

Tüm bu karışık tablo, altında yükseliş getirdi. Hafta boyunca yüzde 3 yükselen altın, son bir yılın zirvesine tırmandı.

Bloomberg haberine göre RBC Capital Markets stratejisti Christopher Louney, altınla ilgili alım yapan yatırımcıları takip edeceklerini söyledi.