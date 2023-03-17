Altın senaryoları: 2 bin dolar üstünü görebilir

Uzmanlara göre ons altın seneyi 2 bin doların üstünde kapatabilir. Gram altında 1175 TL’nin önemli bir direnç noktası olduğu düşünülüyor.

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ABD’nin en büyük 16’ncı bankası Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflası piyasalardaki dengeler, altın lehine değişti. Birçok banka hissesinin gerilemesi sonrası ‘güvenli liman’ olarak görülen ons altın 1930 doları gördü.

Ekonomi gazetesinden Evrim Küçük’ün haberine göre altın için 2023 tahminleri şöyle:

*Citigroup 2023 için altın fiyatı tahminini yüzde 3,8 artırarak 1900 dolar/ons seviyesine yükseltti.

*Natixis, ortalama fiyatı tahminini ons başına 1790 dolardan 1830 dolara yükseltti.

*StoneX Metals, bu yıl ons altının yüzde 14 yükselerek yılı 2 bin doların üstünde tamamlayacağını öngörüyor.

*ABN -Amro Group, ons altının bu yıl ortalama 1900 dolar/ons olacağını tahmin ediyor.

*TD Securities ons altının yılın geri kalanında 1925 doların üstünde hareket edeceğini savunuyor.

*Algoritma tabanlı fiyat tahmin hizmeti veren Wallet Investor, fiyatların 2023’ü 2000 doların üstünde tamamlayacağını hesaplıyor.

Gram altın tahminleri

Uzmanlar, yukarı yönlü işlemlerde gram altın açısından 1175 TL’nin önemli bir direnç noktası olduğunu belirtiyor. Bunun üstünde kalınması yükselişleri tetikleyebilir.

Geri çekilmedeyse 1164 ve 1155 TL’nin destek noktaları olarak izlenmesi öneriliyor.

‘Dr. Kıyamet’ Roubini: Altın ve kısa vadeli tahvil alın

2008’deki mali krizi tahmin eden ‘Dr. Kıyamet (Doom)’ lakaplı ünlü ekonomist Nouriel Roubini de altın tavsiye edenlerden. Bloomberg’e konuşan Roubini “Geçen yıl güvenli bonolarınızda yüzde 20 kaybettiniz. Çözüm kısa vadeli hazine tahvilleri, altın ve diğer değerli metaller olacak” dedi.