Altın Palmiye ödüllü filmler Fişekhane’de

İstanbul’un tarihi atmosferiyle dikkat çeken kültür-sanat mekanlarından Fişekhane’de bu hafta Cannes Film Festivali’nde ödül alan yapımlar ile tiyatro oyunu ve söyleşiler var.

Fotoğraf: Transmission Films

Fişekhane ana sahnede 26 Mayıs Perşembe (yarın) saat 20.30’da Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği ve Zehra İpşiroğlu’nun kaleme aldığı ‘Hayal Satıcısı‘ izleyiciyle buluşacak. Berna Laçin’in ana karakteri canlandırdığı oyun gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkarak kadınlığın ezberlenmiş söylemlerine ayna tutmayı vadediyor.

28 Mayıs Cumartesi Fişekhane Cinemo’da Başka Sinema işbirliğiyle düzenlenen Başka Gece’de Cannes Altın Palmiye ödüllü filmler ‘Parazit‘, ‘Mavi En Sıcak Renktir’, ‘Kare‘ ve ‘Titane‘ izleyicilerle buluşacak.

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları ve Işık Üniversitesi’nin düzenleyeceği etkinlikte 28 Mayıs’ta yazar İpek Çalışlar söyleşisi var.

29 Mayıs Pazar 07:00’de başlayacak ‘Bisiklet Buluşmaları’nda spor sevenler belirlenen rotada pedal çevirdikten sonra Fişekhane’ye geri dönecek.