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Yaramazlara biraz batar!

Altın Küre Ödül törenine Covid de katılmış!

11 Ocak’ta düzenlenen Altın Küre Ödül törenine katılan çok sayıda ünlü, Covid testinin pozitif çıktığını duyurdu.

BBC’nin haberine göre, törene katılan isimlerden Colin Farrell, Brendan Gleeson, Jamie Lee Curtis ve Michelle Pfeiffer’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü, ödül töreninden sonra Covid testlerinin pozitif olduğunu duyurdu.


Artan Covid-19 vakalarının ardından, pazar günü yapılan Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri etkinliğinde ise davetlilere Covid-19 testi zorunluğu getirildiği açıklanmıştı.

Törene katılamayan ünlülerden Pfeiffer bir Instagram paylaşımında, “Bugün Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’ni kaçırdığım için çok üzgünüm. Evet, koronavirüs” ifadesini kullandı.

Pfeiffer’ın, aktör Jeff Bridges’e ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülünü vermesi planlanıyordu ancak yerine ödülü John Goodman verdi.

Covid-19 vakalarının küresel ölçekte tırmanışa geçmesinin ardından uzmanlar ise ünlüler arasında görülen salgının sürpriz olmadığına dikkati çekerek tedbirli olunması uyarısı yaptı.

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