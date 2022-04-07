Altın karşılığı ‘boşluk’ sattı, kestiği fatura 1 milyon avroya alıcı buldu

Fransız sanatçı Yves Klein 1958’de ‘Le Vide‘ (Boşluk) isimli bir sergi açarak beyaz bomboş bir odada, beyaz boş bir kabin sergilemiş, binlerce kişi bu boşluk için para ödeyip sergiyi ‘gezmişti.’

Klein çok ses getiren sergisinin başarısını bir adım daha ileri taşıyarak koleksiyonculara var olmayan kavramsal boşluklar da satmış. Hem de saf altın karşılığında…

Fotoğraf: Sotheby’s

Bu satılan boşlukların mülkiyetine dair faturalardan biri açık artırmada tam 1 milyon 60 bin milyon avroya alıcı buldu.

Sotheby’s müzayede evinin Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlediği açık artırmada alıcının Avrupalı bir koleksiyoncu olduğu belirtildi.

20 santimetre uzunluğunda, sanatçı tarafından imzalanmış ve Klein’in hayali boşluklarından birinin mülkiyetine dair fatura 7 Aralık 1959 tarihli.

Sotheby’s müzayedeyle ilgili açıklamasında faturanın günümüze kadar kalmış az sayıda örnekten biri olduğunu belirtti. Nedeniyse sanatçının müşterilerine satış sonrası iki seçenek sunmasıydı: Faturayı saklamak ya da bir ritüel eşliğinde yakmak.

Alıcı ikinci teklifi seçmesi durumunda kavramsal sanat eserinin ‘kesin sahibi’ kabul edilirdi. Klein performansın parçası olarak, kendisine ödenen altının yarısını Seine Nehri’ne atar ve makbuzu tanıkların huzurunda yakardı.

Jacques Kugel, boşluğun alıcılarından biri, faturasını saklamayı seçenlerdendi. Fatura bugüne kadar Avrupa’nın büyük galeri ve sanat enstitülerinde sergilendi.

NFT’nin atası

Sotheby’s Klein’ın fikrini NFT’ye benzetildiğine dikkat çekerek, ‘boşlukların’ transferi ve faturaların, maddi olamayan işlerin değiş tokuşuna olanak sağlayan NFT’nin atası olarak yorumlandığını belirtti.

Bu arada son bir not: Faturayı 1 milyon avro ödeyerek alan kişi artık Klein’ın ‘Boşluk’ eserinin de sahibi.