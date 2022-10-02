Altılı masada kritik toplantı başladı 

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masa, ikinci tur toplantıların ilkine başladı. Toplantının adresi CHP Genel Merkezi oldu.

Fotoğraf: Diken

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle düzenlenen altılı masa toplantıları ikinci turunda ev sahibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm parti liderlerini kapıda karşıladı.

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de gelmesiyle toplantı 14:12’de başladı.

Toplantının gündeminde iletişim komisyonunun çalışmalarına başlaması, geçiş sürecinin nasıl işleyeceğine dair yol haritası, adaylık tartışmalarının önlenmesi, kurulan komisyonların çalışmalarının değerlendirilmesi ve yeni komisyonlar kurulması var.

Ayda bir düzenlenen toplantıların bundan sonra 15 veya 20 gün aralıklarla yapılmasına karar verilmesi bekleniyor.