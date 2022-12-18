Altı yaşındaki çocuğun yetersiz beslenmeden ölmesiyle ilgili babaanne tutuklandı

Eskişehir’de altı yaşındaki Nur Elif T.’nin yetersiz beslenmeden ölmesinin ardından gözaltına alınan babaanne tutuklandı.

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AA’nın haberine göre Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokak’ta iki ağabeyiyle yaşayan ve rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Nur Elif T’nin Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan babaannesi C.K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen babaanne C.K, çıkarıldığı hakimlikçe maktul Nur Elif T’ye yönelik ‘işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme’, Nur Elif T’nin ağabeyleri Y.T. ve M.T’ye yönelik ise ‘eziyet’ suçundan tutuklandı.

Babası G.T. ile annesi S.T. cezaevinde tutuklu bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nur Elif T’nin ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T. (12) Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmıştı.

Hala D.T. ‘çocuğa karşı eziyet’, çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca S.T. ‘silahla tehdit’ suçundan tutuklanmış, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı alınmıştı.