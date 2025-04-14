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Yaramazlara biraz batar!

Altı vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Dördü DEM Partili, biri CHP’li, biri bağımsız toplam toplam altı milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı’na gönderildi.

Fotoğraf: AA

Dosyalar Meclis Başkanlığı’nca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.


Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen vekiller şöyle:

  • DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları
  • DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
  • DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz
  • DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
  • CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
  • Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

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