Altı vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Dördü DEM Partili, biri CHP’li, biri bağımsız toplam toplam altı milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı’na gönderildi.
Dosyalar Meclis Başkanlığı’nca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen vekiller şöyle:
- DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları
- DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
- DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz
- DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
- CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
- Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır