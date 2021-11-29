Altı partiden parlamenter sistem için ilk taslak

Muhalefet partilerinin görüşmeler sonrası vardığı mutabakat metnine göre seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi hedefleniyor. Buna göre cumhurbaşkanı yedi yıllık süreyle tek dönem için seçilecek ve bir daha aktif siyasete dönemeyecek.

Altı parti, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş adına ortak bir metin oluşturmak için görüşmeler yürütüyordu.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi yetkililerinin yürüttükleri ortak çalışma kapsamında devam eden toplantıların sonuncusu yarın yapılacak. Bu toplantı sonrası hazırlanacak ortak mutabakat metni genel başkanlara sunulacak.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre altı parti ‘cumhurbaşkanı niteliği ve seçimi’ maddesindeki değişikliklerde anlaştı.

Buna göre cumhurbaşkanı milletin ve ülkenin bütünlüğünü temsil edecek, yetkileri de sınırlı ve tarafsız olacak. Seçildiği gün varsa partisi ile ilişiği kesilecek. Yedi yıllık süreyle tek dönem için seçilecek. Görevini tamamladığında aktif siyasete dönemeyecek, milletvekili de olamayacak.

Ön mutabakat metnine göre, seçim barajı yüzde 10’dan yüzde 3’e düşürülüyor. Bakanlar kurulu, Meclis’in içinden atanacak, dışarıdan atama ‘istisna’ olacak. Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açma yetkisi, Meclis’te grubu olan bütün partilerin yanı sıra 60 milletvekilinin imzası ile de yapılabilecek.

Torba yasa kalkıyor

Yeni sitemde TBMM’de bakanlara yönelik gensoru müessesesi de yeniden oluşturulacak. Torba yasa kaldırılacak. Siyasi partilere hazine yardımı da seçimde yüzde 1 oyu geçen tüm partilere verilecek.

Uzlaşılan metinde yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı sağlanacak, adli kolluk teşkilatı kurulacak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ikiye bölünecek. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlerin bu tutumları sicillerine işlenecek ve terfi ve tayinlerinde bunun etkisi olacak.