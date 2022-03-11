Altı ilde ‘usulsüz engelli raporu’ operasyonu: 91 kişi gözaltında

Kocaeli merkezli altı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, usulsüz olarak engelli raporuyla rüşvet karşılığı iş göremezlik ve istirahat sağlık raporu alınmasını sağladıkları gerekçesiyle 91 şüpheli gözaltına alındı.

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İl emniyet müdürlüğü mali suçların engellenmesi ve takibine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, usulsüz rapor alınmasını sağlayan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun’daki eş zamanlı operasyonda, üç doktor, iki hemşire, bir sekreter ve eczacının da aralarında olduğu 91 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalarla çok sayıda ilaca el kondu.