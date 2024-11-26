Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sekiz ilde okullar tatil.

Fotoğraf: AA

TRT Haber‘in aktardığına göre okulların tatil olduğu iller şöyle:

Sivas

Kayseri

Bayburt

Hakkari

Okulların tatil olduğu ilçelerse şunlar:

Bingöl: Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu

Erzincan: Çayırlı

Artvin: Şavşat

Ordu: Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye

Ayrıca Ordu’nun Ünye ilçesinin Pelitliyatak Mahallesi’ndeki tüm okullarda ve Kumru ilçesinin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı, Divantürk mahallelerindeki okullarıyla Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitime bir gün ara verildi.

Taşımalı eğitime ara verilen il ve ilçeler:

Bingöl: Merkez ve Solhan

Aksaray

Erzincan: Merkez ve merkeze bağlı tüm köyler

Batman: Sason



