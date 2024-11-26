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Yaramazlara biraz batar!

Sekiz ilde okullar tatil

Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sekiz ilde okullar tatil.

Fotoğraf: AA

TRT Haber‘in aktardığına göre okulların tatil olduğu iller şöyle:


  • Sivas
  • Kayseri
  • Bayburt
  • Hakkari

Okulların tatil olduğu ilçelerse şunlar:

  • Bingöl: Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu
  • Erzincan: Çayırlı
  • Artvin: Şavşat
  • Ordu: Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye

Ayrıca Ordu’nun Ünye ilçesinin Pelitliyatak Mahallesi’ndeki tüm okullarda ve Kumru ilçesinin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı, Divantürk mahallelerindeki okullarıyla Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitime bir gün ara verildi.

Taşımalı eğitime ara verilen il ve ilçeler:

  • Bingöl: Merkez ve Solhan 
  • Aksaray
  • Erzincan: Merkez ve merkeze bağlı tüm köyler
  • Batman: Sason
12 ile ‘sarı’ kodlu kar yağışı uyarısı

24 ilde okullar tatil


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