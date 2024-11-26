12 ile 'sarı' kodlu kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 ile ‘sarı’ kodlu kar yağışı uyarısında bulundu.

Kayseri’de kar yağışı. Fotoğraf: AA

MGM’nin ‘sarı’ kodla kar yağışı uyarısı yaptığı iller şöyle:

Amasya

Çorum

Kayseri

Kırşehir

Nevşehir

Niğde

Ordu

Samsun

Sivas

Tokat

Yozgat

Aksaray

Fotoğraf: MGM

Salı gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen ve beş ila 15 santim yeni kar örtüsüne yol açacağı tahmin edilen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.