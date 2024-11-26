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Yaramazlara biraz batar!

24 ilde okullar tatil

Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. 24 ilde yarın okullar tatil.

Fotoğraf: AA

TRT Haber‘in aktardığına göre okulların yarın tatil ilan edildiği il ve ilçeler şu şekilde:


  • Kayseri
  • Nevşehir
  • Gümüşhane
  • Bolu
  • Yozgat
  • Sivas
  • Bayburt
  • Aksaray
  • Kırşehir
  • Karaman
  • Niğde
  • Çankırı
  • Tokat
  • Adana: Tufanbeyli
  • Bingöl: Yedisu ve Adaklı
  • Trabzon: Araklı, Maçka ve Yomra 
  • Kastamonu: Azdavay, Daday, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler 
  • Kahramanmaraş: Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak
  • Samsun: Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü 
  • Giresun: Dereli ve Doğankent 
  • Erzurum: Aziziye, Palandöken ve Yakutiye
  • Malatya: Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak
  • Artvin: Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli
  • Ordu : Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey. Fatsa’da Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ, Demirci mahalleleri ve Ünye’de Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz, Erenyurt mahalleleri.

Taşımalı eğitime ara verilen il ve ilçeler:

  • Sinop
  • Kastamonu: Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Şenpazar ve Tosya 
12 ile ‘sarı’ kodlu kar yağışı uyarısı

23 ilde okullar tatil

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