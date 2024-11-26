24 ilde okullar tatil

Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. 24 ilde yarın okullar tatil.

Fotoğraf: AA

TRT Haber‘in aktardığına göre okulların yarın tatil ilan edildiği il ve ilçeler şu şekilde:

Kayseri

Nevşehir

Gümüşhane

Bolu

Yozgat

Sivas

Bayburt

Aksaray

Kırşehir

Karaman

Niğde

Çankırı

Tokat

Adana: Tufanbeyli

Bingöl: Yedisu ve Adaklı

Trabzon: Araklı, Maçka ve Yomra

Kastamonu: Azdavay, Daday, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler

Kahramanmaraş: Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak

Samsun: Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü

Giresun: Dereli ve Doğankent

Erzurum: Aziziye, Palandöken ve Yakutiye

Malatya: Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak

Artvin: Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli

Ordu : Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey. Fatsa’da Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ, Demirci mahalleleri ve Ünye’de Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz, Erenyurt mahalleleri.

Taşımalı eğitime ara verilen il ve ilçeler: