24 ilde okullar tatil

Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. 24 ilde yarın okullar tatil.
TRT Haber‘in aktardığına göre okulların yarın tatil ilan edildiği il ve ilçeler şu şekilde:
- Kayseri
- Nevşehir
- Gümüşhane
- Bolu
- Yozgat
- Sivas
- Bayburt
- Aksaray
- Kırşehir
- Karaman
- Niğde
- Çankırı
- Tokat
- Adana: Tufanbeyli
- Bingöl: Yedisu ve Adaklı
- Trabzon: Araklı, Maçka ve Yomra
- Kastamonu: Azdavay, Daday, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler
- Kahramanmaraş: Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak
- Samsun: Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü
- Giresun: Dereli ve Doğankent
- Erzurum: Aziziye, Palandöken ve Yakutiye
- Malatya: Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak
- Artvin: Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli
- Ordu : Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey. Fatsa’da Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ, Demirci mahalleleri ve Ünye’de Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz, Erenyurt mahalleleri.
Taşımalı eğitime ara verilen il ve ilçeler:
- Sinop
- Kastamonu: Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Şenpazar ve Tosya