Altı günde 48 madalya: Türkiye Akdeniz Oyunları’nda birinciliğini koruyor

Akdeniz Oyunları’nın altıncı gününde dokuz madalya daha kazanan Türkiye genel sıralamada birinciliğini koruyor.

Badminton dalında altın madalya alan Neslihan Yiğit. Fotoğraflar: AA

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Cezayir’de düzenlenen 19’uncu Akdeniz Oyunları’nın altıncı gününde Türkiye, üçü altın dokuz madalya kazandı.

Oyunların altıncı gününde badminton dalında Neslihan Yiğit altın; judo dalında Vedat Albayrak altın, atletizm dalında Jak Ali Harvey altın madalya alırken; Kıvılcım Kaya Salman, Ramil Guliyev gümüş madalya ve Özlem Becerek bronz madalya kazandı. Boks dalında Buse Naz Çakıroğlu gümüş, Gizem Özer Samet bronz madalya aldı.

Vedat Albayrak judo dalında altın madalya kazandı

Akdeniz Oyunları 25 Haziran’da Cezayir’de başlamıştı. Türkiye, altı günün sonunda, 21 altın, 11 gümüş, 16 bronz toplam 48 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu. Türkiye’yi İtalya takip ediyor, ev sahibi Cezayir üçüncü sırada yer alıyor. Oyunlar 5 Temmuz’a kadar devam edecek.