Altı gün boyunca yoğurt ve kar yiyerek ormanda hayatta kaldı

ABD’de ücra bir ormanlık alanda arabası bozulan kadın altı gün boyunca yoğurt ve kar yiyerek hayatta kaldı.

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California eyaletinin kuzeyinde 14 Nisan’da yaşanan olayın ayrıntılarını Lassen bölgesi polis merkezi paylaştı. Buna göre 52 yaşındaki Sheena Gullett ve arkadaşı Justin Lonich toprak yoldan Little Valley istikametine gittikleri sırada arabaları kara saplandı. Geceyi arabada geçirdiler ve sabah olduğunda arabanın aküsü bitmişti.

İkili otobana yürümeye çalıştı ancak botlarının tabanı parçalanan Gullett arkada kaldı. Lonich yoğun kar yağışı nedeniyle arkadaşını bulamayınca sığınabileceği bir yer arayışına girdi.

17 Nisan’da otobana ulaşan Lonich otostopla Susanville kasabasına ve Gullett’in mahsur kaldığını yetkililere bildirdi.

Kadın için karadan ve şartlar uygun olduğunda da havadan arama kurtarma çalışması yapıldı. Gullett üstünde helikopter uçtuğunu ancak yoğun ağaçlar nedeniyle görülmediğini anlattı.

20 Nisan’da ulaşılan kadının fiziksel olarak iyi durumda olduğu ama duygusal olarak yıprandığı belirtildi.

Altı gün boyunca her gün bir paket yoğurt ve kar yiyerek hayatta kalan kadının Lonich’le aynı ifadeyi verdiği öğrenildi.