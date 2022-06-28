Altı ‘cehennemlik’, üstü cennet: Divan Kuruçeşme yeniden açıldı

Dokuz yıllık bir restorasyon sürecinden sonra bu yılın başında kapılarını açan Divan Kuruçeşme tarihle değer kazanıyor.

Balo salonunun altında bulunan ve hamamı ısıttığı için ‘cehennemlik’ olarak anılan tarihi doku misafirlerin görebileceği şekilde düzenlenmiş

Boğaz kıyısındaki Divan Kuruçeşme 2013 yılının ocak ayında yenilenmek üzere kapanmıştı. Kapılarını yeniden açması için tam dokuz yıl gerekti. Restorasyonun dokuz yıl sürmesinin sebebi, yapının altından çıkan ‘tarihin’ beklenenden de zengin olmasıydı.

Divan Grubu CEO’su Murat Tomruk, 2022 yılının Divan Grubu’nda ‘koşma vakti’ olduğunu söylüyor. ‘Grubun gözbebeği’ dediği Divan Kuruçeşme’yi çevresindeki etkinlik merkezlerinden ayrıştıran en önemli özelliğin tarihi dokusu olduğunu vurguluyor: “Anıtlar Kurulu’nun gözetiminde tarihi dokuyu önce gün yüzüne çıkarttık, sonra da ona yüzde yüz uyum sağlamak suretiyle koruyarak renovasyonumuzu tamamladık. Divan Kuruçeşme, düğünler, lansmanlar, defileler, sanatsal etkinlikler, ulusal ve uluslararası kongreler, şirket toplantıları gibi pek çok etkinlik için önemli bir merkez.”

Murat Tomruk ve Divan Kuruçeşme’nin restorasyon süreciyle yakından ilgilenen Semahat Arsel

Hamam kalıntıları 19’uncu yüzyıldan

Divan Kuruçeşme’de, 1100 metrekare sütunsuz, yekpare ve kendi içerisinde ses geçirmez seperatörlerle üçe bölünebilen Boğaz manzaralı bir balo salonu var. En önemli özelliği, zemininde yer alan 19’uncu yüzyıldan kalma hamam kalıntılarının ‘üstünde yürünebilecek şekilde’ sergilenmesi.

Salonun önündeki 660 metrekarelik Boğaz manzaralı terasın dışında, ikinci ve üçüncü katlarda da teraslar var. Ana girişteki fuaye, ikiye bölünebilen 200 kişilik toplantı salonu ve misafirlere tarihin içinde konaklama imkanı veren özel üç odada da Divan Kuruçeşme bünyesinde hizmet veriyor.