Altı aylık eşini öldüren adama ‘iyi hal’ indirimi gerekçesi: Yaraya havluyla bastırmış

Konya’da altı aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ‘iyi hal‘ indirimiyle müebbet hapse çevrildiği davanın gerekçeli kararı açıklandı: Yaraya havluyla bastırmış!

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AA’nın haberine göre Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Ali Rıza Yüzer’e verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında Yüzer’in, eşinin yarasına tampon yapması ‘iyi hal‘ kabul edildi.

Geçen yıl aralık ayında işlenen cinayetle ilgili davanın gerekçeli kararında, ‘Olayda herhangi bir tasarlama durumunun söz konusu olmadığı, maktulle arasında olay günü ve öncesinde geçimsizliklerin olduğu ve sanığın tartışma sırasında kendisine hakim olamayarak olayı gerçekleştirdiği‘ savunuldu.

Kararda ölen kadının hamilelik nedeniyle bazı psikolojik sıkıntılar yaşayabileceğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Evlilik birliğinden beklenen ise eşlerin böyle durumlarda birbirlerine destek olmasıdır. Hamileliği sürecinde destek olmayan sanığın eşi ile yaşadığı iddia edilen tartışmalar sonucu haksız tahrik altında eşini öldürdüğü yönündeki iddialara itibar edilmemiştir. Sanık, eşine beş el ateş etmiş ve olayı gerçekleştirmiştir. Olayın arkasından 112’yi arayarak yardım istemiştir. Sanık, sağlık ekipleri, olay yerine gelinceye kadar yaşadığı pişmanlık nedeniyle eşine havlu ve battaniye ile birtakım ilk yardım uygulamaları yapmıştır ancak bu çaba olayın gerçekleşmesini engelleyememiştir. Bu nedenle sanığın eyleminden gönüllü vazgeçtiği sonucu ortaya çıkmamaktadır. Sanığın olaydan sonra yaşadığı pişmanlık, neticenin ortaya çıkmaması için göstermiş olduğu tampon ve benzeri birtakım hareketler takdir indirimi olarak kabul edilmiştir.”