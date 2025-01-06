Altı aydır direnişteydiler: Polonez işçileri kazandı

Sendika üyeliği gerekçesiyle işten atılan Polonez işçilerinin altı aylık direnişi zaferle sonuçlandı.

Fotoğraf: BirGün

İstanbul’un Çatalca ilçesindeki Polonez fabrikasında çalışan işçiler sendikaya üye oldukları için işten atıldıkları gerekçesiyle altı aydır direnişteydi.

Tekgıda-İş Sendikası‘nın aktardığına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendika temsilcileri, işçiler ve işverenler bugün toplantıda buluştu.

Toplantı sonrası Işıkhan ‘tarafların uzlaştığını’ açıkladı: “Bugün geldiğimiz noktada işçilerimizle ve işveren arasında karşılıklı anlaşma sağlandığının müjdesini paylaşmak isterim. Anlaşma özellikle işçilerimizin haklarını teminat altına alan bir çerçevede oluşturulmuştur.”

Çatalca Adliyesi önünde direnen işçilerse kazanımlarını şöyle açıkladı: “İşçi arkadaşlarımız kıdem tazminatlarını alacak. İhbar sürelerini alacak. Boşta geçen altı aylık süreyi alacaklar. Kıdemine göre sendikal tazminatı alacaklar.”

Tekgıda-İş Sendikası’nın fabrikadaki örgütlülüğünün de korunacağı duyuruldu.

Yarın 13:00’te fabrika önündeki çadırın kaldırılacak ve kutlama yapılacak.