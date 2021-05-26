Süper Lig’e çıkan son takım Altay

Altınordu’yu 1-0 yenen Altay, Süper Lig’e çıktı.

Fotoğraf: AA

Spor Toto 1’inci Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor’u eleyen Altay ile Yılport Samsunspor’u geçen Altınordu, finalde Süper Lig’e çıkan son takımı belirlemek için karşı karşıya geldi. İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

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İkinci yarı da orta saha mücadelesi şeklinde geçerken kontrollü oynayan takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Uzun süre takımların eşitliği bozamadığı müsabakanın 89’uncu dakikasında Altay’dan gol kralı Marco Filipe Lopes Paixao sahneye çıktı. Portekizli futbolcu, son dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca İzmir’in siyah-beyazlı takımı, sahadan 1-0 galip ayrılarak Spor Toto 1. Lig’de normal sezonu ilk 2’de bitirerek doğrudan Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor ve Giresunspor’un ardından üçüncü ve son takım oldu.

Paixao, sezonu 25 golle tamamladı

Spor Toto 1’inci Lig’in son üç sezonki gol kralı Portekizli Paixao, bu sezonu 25 golle bitirdi.

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AA’nın haberine göre ligde normal sezonda 22 kez fileleri havalandırarak üçüncü kez üst üste gol krallığı tacını takan 36 yaşındaki futbolcu, play-off’ta da üç kez gol sevinci yaşadı.

Paixao, ayrıca 2018-2019 sezonundan bu yana Altınordu’ya karşı 7’nci maçında 8’inci golünü kaydetti.

18 yıl sonra Süper Lig

Altınordu’yu mağlup ederek mutlu sona ulaşan Altay, 18 yıl sonra Süper Lig’e döndü.

En son 2002-2003 sezonunda Süper Lig’de yer alan siyah-beyazlı ekip, 6’ncı kez mücadele ettiği play-off’ta ilk kez Süper Lig vizesi aldı.

İzmir temsilcisi 1983-1984’te Coşkun Süer, 1990-1991’de Behiç Funda ve 2001-2002’de Reha Kapsal’ın ardından 2020-2021 sezonunda da son iki maçta göreve gelen Mustafa Denizli yönetiminde dördüncü kez Süper Lig’e çıkma sevinci yaşadı.

Daha önce Çaykur Rizespor’u doğrudan Süper Lig’e taşıyan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay’la aynı başarıyı gösterdi.