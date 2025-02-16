Alperen Şengün, NBA All-Star'da sahaya çıkıyor

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi’nde (NBA) başarılı bir sezon geçiren Alperen Şengün, bu sabaha karşı düzenlenecek All-Star maçında sahaya çıkacak.

Alperen Şengün. Fotoğraf: AA

Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki Alperen Şengün, 2007’de All-Star seçilen Mehmet Okur’dan sonra bu başarıya ulaşan ikinci milli basketbolcu oldu.

Şengün, All-Star kadrolarının belirlenmesi için yapılan taraftar oylamasında Batı Konferansı’nda en fazla oy alan altıncı, lig genelindeyse 11’inci oyuncu olmuştu.

Bu yıl 74’üncüsü düzenlenen organizasyona Kaliforniya eyaletinin San Fransisco kenti ev sahipliği yapıyor. Ayrıca geçmiş yıllardan farklı olarak All-Star maçı ilk kez dört takımlı mini bir turnuvadan oluşuyor.

Yeni formatta dört takım, iki yarı final ve bir final maçı oynayacak. Yarı finalde 40, finaldeyse 25 sayıya ulaşan takım turnuvayı kazanacak.

Takımlardaki oyuncu seçimlerini eski basketbolcu ve yorumcular Shaquille O’Neal, Charles Barkley ve Kenny Smith yaptı. Şengün, takımların belirlendiği özel bir televizyon programında Charles Barkley’nin takımında yer aldı. Milli basketbolcunun birlikte oynayacağı takım, ‘Global Yıldızlar Takımı’ olarak adlandırılıyor. Bu takımdaki oyuncuların çoğunluğu ABD dışından.

Ayrıca mini turnuvadaki dördüncü oyuncu grubunu da eski basketbolcu Candace Parker’ın seçtiği ‘Yükselen Yıldızlar’ takımı oluşturuyor. Bu takımdaki oyuncular ligdeki birinci ve ikinci sezonundaki genç yıldız adayları.

Şengün’ün forma giyeceği All-Star maçı bu sabaha karşı 04:00’te başlayacak.

Takımlarsa şöyle:

Charles Barkley’nin takımı: Alperen Şengün, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Donovan Mitchell, Trae Young

Shaquille O’Neal’ın takımı: LeBron James, Stephen Curry, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden, Kyrie Irving

Kenny Smith’in takımı: Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr, Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Cade Cunningham, Tyler Herro

Candace Parker’ın takımı: Stephon Castle, Dalton Knecht, Jaylen Wells, Zach Edey, Keyonte George, Trayce Jackson-Davis, Ryan Dunn