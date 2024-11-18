Alperen Şengün, Houston Rockets tarihinde art arda ‘triple-double’ yapan ilk pivot oldu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, art arda ikinci kez ‘triple-double’ yaptı.
NBA’e 10 maçla devam edildi. Rockets’ın Chicago Bulls deplasmanında 143-107 kazandığı maçta yaklaşık 26 dakika süre alan Şengün, 20 sayı, 11 ribaunt, 11 asistle ‘triple-double’lık performans sergiledi.
Milli basketbolcu böylelikle bu sezon dokuz maçta ‘double-double’, iki karşılaşmadaysa ‘triple-double’ yaptı.
AA’nın aktardığına göre Şengün, Rockets tarihinde üst üste ‘triple-double’ yapan ilk pivot oldu.
Cleveland Cavaliers 15’te 15 yaptı
Cleveland Cavaliers, sahasında Charlotte Hornets’i 128-114 yenerek 15’te 15 yaptı.
Doğu Konferansı’nın zirvesindeki namağlup Cavaliers’ta Darius Garland 25 sayı, 12 asist, Ty Jerome 24 sayı, sekiz asist ve Evan Mobley 23 sayı, 11 ribauntla oynadı.
Ayrıca Cavaliers, Golden State Warriors (2016), Houston Rockets (1994) ve Washington Capitols’tan (1949) sonra NBA’de sezona 15’te 15 ile başlayan 4’üncü takım oldu.
2015-2016 sezonunda ilk 24 maçını kazanan Warriors, bu alandaki NBA rekorunu elinde bulunduruyor.
NBA’de toplu sonuçlar
- Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns: 120-117
- Indiana Pacers – Miami Heat: 119-110
- Washington Wizards – Detroit Pistons: 104-124
- Portland Trail Blazers – Atlanta Hawks: 114-110
- Memphis Grizzlies – Denver Nuggets: 105-90
- Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets: 128-114
- Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks: 119-121
- New York Knicks – Brooklyn Nets: 114-104
- Chicago Bulls – Houston Rockets: 107-143
- Los Angeles Clippers – Utah Jazz: 116-105