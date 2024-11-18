Alperen Şengün, Houston Rockets tarihinde art arda ‘triple-double’ yapan ilk pivot oldu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, art arda ikinci kez ‘triple-double’ yaptı.

Fotoğraf: Houston Rockets

NBA’e 10 maçla devam edildi. Rockets’ın Chicago Bulls deplasmanında 143-107 kazandığı maçta yaklaşık 26 dakika süre alan Şengün, 20 sayı, 11 ribaunt, 11 asistle ‘triple-double’lık performans sergiledi.

Milli basketbolcu böylelikle bu sezon dokuz maçta ‘double-double’, iki karşılaşmadaysa ‘triple-double’ yaptı.

AA’nın aktardığına göre Şengün, Rockets tarihinde üst üste ‘triple-double’ yapan ilk pivot oldu.

Back-to-back games of elite basketball from Alpi 🔥 pic.twitter.com/7kAHAMqzzl — Houston Rockets (@HoustonRockets) November 18, 2024

Cleveland Cavaliers 15’te 15 yaptı

Cleveland Cavaliers, sahasında Charlotte Hornets’i 128-114 yenerek 15’te 15 yaptı.

15-0 postgame daps 🤝@cavs 4th team to start 15-0 in NBA history! pic.twitter.com/n9QfE3k9Fp — NBA (@NBA) November 18, 2024

Doğu Konferansı’nın zirvesindeki namağlup Cavaliers’ta Darius Garland 25 sayı, 12 asist, Ty Jerome 24 sayı, sekiz asist ve Evan Mobley 23 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Ayrıca Cavaliers, Golden State Warriors (2016), Houston Rockets (1994) ve Washington Capitols’tan (1949) sonra NBA’de sezona 15’te 15 ile başlayan 4’üncü takım oldu.

2015-2016 sezonunda ilk 24 maçını kazanan Warriors, bu alandaki NBA rekorunu elinde bulunduruyor.

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