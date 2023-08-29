Alper Kaya: TFF’nin bu inadı, umarım ki bir can kaybı veya farklı olumsuzluklara neden olmaz

U19 Elit A Ligi’nde sezonun ilk haftasında oynanan Alanyaspor U19 – Fenerbahçe U19 maçı 76. dakikada Hakem Batuhan Kolak tarafından tatil edildi.

Sebebi ise stadın ışıklandırmasının maçın devam etmesine yetmemesiydi. Böyle bir şeyi şimdiye kadar hiç duymadıysanız, yalnız değilsiniz.

Benzer bir gerekçeyle tatil edilen bir maçı hiç duymamıştık. U19 Elit B Ligi’nde sezonun ilk haftasında oynanan Bandırmaspor U19 – Altay U19 maçı ise deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona ererken, iki takıma da “oh” çektirtti.

Zira Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez’in ifadelerine göre maçın oynandığı öğlen 12.00 saatinde termometredeki sıcaklık 33 dereceydi. “Hissedilen” sıcaklık için “belirsiz!” yorumunu yapan Göçmez’in sosyal medya hesabındaki paylaşımında geçen “Nem ve hissedilen sıcaklık sebebi ile çok şükür bir olumsuzluk olmadı” ifadesine katılmamak elde değil.

Sportif nesiller yetiştirmeme konusunda kararlı bir tavırla ilerleyecek gibi görünen TFF’nin bu inadı, umarım ki bir can kaybına veya sporcuların sağlık açısından farklı olumsuzluklar yaşamasına neden olmaz.

Alper Kaya’nın yazısı