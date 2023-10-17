Alper Kaya: Dinamo Mesken’in anlattığı sadece bir futbol kulübünün öyküsü mü?

Ahmet Karanfil ve Yusuf Anavatan’ın yönetmenliklerinde çekilen, İstanbul Film Festivali’nde prömiyerini yapan ve önümüzdeki günlerde Ankara Film Festivali’nde de gösterilecek bir belgesel var: Dinamo Mesken. Belgesel, odağına Bursa’nın efsane kulübü Dinamo Mesken’i alıyor ve oldukça güçlü bir anlatı bu kulübün öyküsünü aktarıyor…

Peki anlattığı sadece bir futbol kulübünün öyküsü mü?

…

Dinamo Mesken vakası, sadece bir kulübün kapatılması olayı değil. Zulüm soslu bir ‘sosyal’ dönüşüm öyküsü. Tarihe bir iz bırakmak adına, dönemin tanıklarıyla anısının yaşatılması elbette çok güzel ama… Çıkarılacak nice dersler var.

Belgesel de tam olarak bunu hedefliyor.

Hedeflediğini de başarıyor.

Alper Kaya’nın yazısı