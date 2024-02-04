Yaramazlara biraz batar!

Alper Gezeravcı’nın dönüşü yine ertelendi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüşü, hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle 6 Şubat’a ertelendi.

Fotoğraf: AA

SpaceX Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu.


Açıklamada, Florida kıyısında hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle Ax-3 ekibinin ve Dragon’un 6 Şubat’tan önce geri dönemeyeceği belirtildi.

Dragon Uzay Aracı Ax-3 ekibinin Dünya’ya dönüşü 3 Şubat olarak planlanmıştı ancak Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat’a ertelenmişti.

Alper Gezeravcı’nın dönüşü ertelendi

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