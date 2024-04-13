Almanya'dan Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı

Almanya yönetimi, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sisteminin tedarik edileceğini açıkladı.

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Rusya karşısında son zamanlarda mevzi kaybeden Ukrayna özellikle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyuyor.

Almanya da bu nedenle yeni bir Patriot hava savunma sistemi gönderme kararı aldı. Kararı duyuran Almaya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın saldırılarının artması ve Kiev yönetiminin talebi üzerine bu adımın atıldığını kaydetti.

Almanya Savunma Bakanlığı, askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna’ya daha önce çeşitli askeri ekipmanların yanı sıra iki Patriot hava savunma sistemi, atış üniteleri ve iki Patriot fırlatıcıyı teslim etmişti.