ABD’den sonra Almanya da Ukrayna’ya Patriot vereceğini duyurdu

Almanya, Ukrayna’ya ‘Patriot’ hava savunma sistemi ve Marder tipi zırhlı muharebe araçları verileceğini açıkladı.

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AA’nın başbakanlığın yazılı açıklamasından aktardığına göre Şansölye Olaf Scholz’ün, ABD Başkanı Joe Biden’la telefon görüşmesinde ülkesinin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi ile Marder tipi zırhlı muharebe araçları vereceğini ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü savaş konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ve Ukrayna’nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteklerini yineledikleri belirtildi.

ABD Başkanı Biden ve Şansölye Scholz’ün, Ukrayna’ya gerekli mali, insani, askeri ve diplomatik desteği gerektiği sürece sağlama konusundaki ortak kararlılıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu amaçla ABD, Ukrayna’ya Bradley tipi zırhlı muharebe araçları, Almanya ise Marder tipi zırhlı muharebe araçları tedarik etmeyi planlıyor. Her iki ülke de Ukrayna kuvvetlerini ilgili sistemler konusunda eğitmeyi planlıyor.”

ABD de göndereceğini açıklamıştı

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgale Batı ülkelerinden gelen destekle karşılık veren Ukrayna, hava savunma sistemi istiyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önceki ay Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurmuştu.