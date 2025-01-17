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Yaramazlara biraz batar!

Almanya'da yüksek hızlı trene 32 kilometre boyunca tutunan adam kıl payı kurtuldu

Almanya’da bir adam, yüksek hızlı trenin kapısı kapandıktan sonra vagonlar arasındaki direğe atladı ve tren 280 kilometre hızla ilerlerken asılı kaldı.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki bir peronda 40 yaşındaki Macar bir adam, trenini beklediği sırada sigara içiyordu.


Münih’ten Lübeck’e gidecek trenin kapıları kapanınca adam bir anda iki vagonun arasındaki boşluğa atladı.

280 kilometre hızla ilerleyen yüksek hızlı treninin dışına tutunan adam sonraki 32 kilometreyi vagonlar arasındaki kablolara tutunarak geçirdi.

Yetkililerin durumu fark etmesinin ve trenin kontrollü bir şekilde durdurulması ardından adam olaydan yara almadan kurtuldu.

Guardian‘ın haberine göre kimliği açıklanmayan adam, polise bavulları trende olduğu için böyle bir harekete kalkıştığını söyledi.

Polis, adamı Bavyera’nın Kinding kasabasında tutukladı. Ayrıca geçerli bir bileti olmadığı ve işleyişi bozduğu için soruşturulduğunu bildirildi.

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