Zengin bir adam hiç gitmediği Fransız kasabasına 10 milyon avro miras bıraktı

Paris’te yaşayan 91 yaşındaki Roger Thiberville, Fransa’nın Normandiya bölgesinde soyadını aldığı ama hiç gitmediği Thiberville kasabasına 10 milyon avro (362 milyon lira) miras bıraktı.

Fotoğraf: Wikipedia

Guardian‘ın haberine göre Roger Thiberville, 91 yıllık yaşamında Thiberville kasabasını bir kez bile ziyaret etmedi.

Üzüm bağı sahibi zengin bir aileden geliyordu. Paris’te ailesinden kalan bir evde yaşıyor, meteoroloji uzmanı olarak çalışıyordu.

91 yaşında öldüğünde miras bırakacağı hiçbir torunu yoktu.

Thiberville, 10 milyon avroluk servetini soyadını aldığı kasabaya miras bıraktı. Tek arzusuysa küllerinin kasabanın mezarlığındaki bir anıta yerleştirilmesi oldu.

Miras haberini telefonla öğrenen 1773 nüfuslu kasabanın belediye başkanı, söz konusu parayı ‘hayallerinde ötesinde bir talih kuşu’ olarak niteledi.

Thiberville’in Fransa haritasındaki yeri. Görsel: FranceGeo

Belediye başkanı, 10 milyon avronun, belediyenin yıllık bütçesinin beş katı olduğunu, bu miktarı ihtiyatlı ve sorumlu bir şekilde harcayacaklarını söyledi.

Diğer taraftan miras bırakılan kasaba, bir kamu kurumu olduğu için bütün veraset vergilerinden de muaf olacak.

Thiberville kasabasında 19’uncu yüzyılın sonlarına ait bir şato ve eski bir kurdele fabrikası bulunuyor. Diğer Norman topluluklarından farksız, dikkat çekici bir özelliği olmayan küçük bir kasaba olarak nitelendiriliyor.

Belediye başkanı, bu parayla oyun alanı olan bir halk bahçesi, futbol sahası ve güneş paneli yapmayı, bir de kasabadaki ilkokulu yenilemeyi planladıklarını söyledi.