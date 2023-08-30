Almanya’da yıllık enflasyon oranı yüzde 6,1

Almanya’da ağustosta tüketici fiyatları temmuza göre az da olsa geriledi.

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DW Türkçe’nin Federal İstatistik Dairesi’nin verilerinden aktardığına göre Almanya’da, ağustosta tüketici fiyatları yıllık 6,1 artış kaydetti. Enflasyon temmuz ayında yüzde 6,2, hazirandaysa yüzde 6,4 olarak açıklanmıştı.

Daha önce Reuters haber ajansına konuşan ekonomistler, tüketici fiyatlarının yüzde 6 olacağı öngörüsünde bulunmuştu. Enflasyonda yükselen enerji fiyatlarının etkili olduğu belirtiliyor.

Almanya’da tüketici fiyatlarında yaşanan artışta enerji ve gıda fiyatları önemli rol oynadı. Gıda ürünlerine, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 9 zam gelirken, enerji fiyatları yüzde 8,3, hizmet sektörü ise yüzde 5,1 zamlandı. Gıda ve enerji fiyatları dışlanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ise yüzde 5,5 olarak açıklandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Meseberg’de yapılan kabine toplantısının kapanışında yaptığı açıklamada, enflasyonun işletmeleri ve vatandaşları olumsuz etkilediğini ve bu nedenle Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele için izlediği politikanın doğru olduğunu ifade etti.

Ekonomistlerin büyük bölümü Almanya’da tüketici fiyatlarının önümüzdeki aylarda düşmesini bekliyor. Bunda Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele için faiz artırma kararlarının etkili olacağı belirtiliyor.